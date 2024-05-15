В Подольске в детском саду «Ласточка» приступили к кровельным работам

В Подольске продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Подольске продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24». Строители приступили к кровельным работам. Все подробности об этом сообщает министерство строительного комплекса.

Работы осуществляются в рамках нацпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте более 45 рабочих, которые ведут демонтажные работы по замене кровли здания и обновление фасада, а также проводятся электромонтажные и сантехнические работы», — уточнили в министерстве.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью.

Свои двери обновленный детский сад планирует открыть 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.