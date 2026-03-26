В Подольске в 2026 году завершат строительство корпуса школы №16

Строительство нового учебного корпуса школы №16 на улице Народной продолжается в Подольске. Объект рассчитан на 580 учеников и возводится по госпрограмме Московской области за счет бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый учебный блок станет пристройкой к существующему зданию школы. Общая площадь действующего корпуса составляет 3654,3 кв. м, площадь пристройки — 8300 кв. м. Комплекс будет состоять из трех корпусов переменной этажности от трех до четырех этажей. Их соединит стеклянный переход на уровне второго этажа. В существующем здании планируется разместить начальные классы.

В первом блоке оборудуют основную входную группу, библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, столовую и пищеблок. Во втором блоке разместят учебные кабинеты для средней и старшей школы, а также административные и вспомогательные помещения. В третьем корпусе предусмотрены спортивный зал, учебные мастерские и классы для занятий кулинарией.

Сейчас на объекте выполняют фасадные и отделочные работы, продолжается монтаж внутренних инженерных сетей. Прилегающую территорию благоустроят: здесь обустроят игровые площадки с износостойким резиновым покрытием и газоном, установят теневые навесы и детские тренажеры. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.