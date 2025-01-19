В Подольске в 2025 г более 20 детей-сирот получат новые квартиры

В Подольске социальная сфера является одним приоритетных направлений в работе. В 2025 году 21 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат новые квартиры, из них 20 планируют воспользоваться сертификатами на их приобретение, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Важное направление — обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году 21 человек сможет переехать в собственные квартиры. При этом большинство выбрали жилищные сертификаты по программе губернатора региона Андрея Воробьева. Уверен, что как и в 2024 году, многие приобретут недвижимость именно в родном Подольске», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На основании постановления правительства Московской области от 26.12.2024 № 1700-ПП внесены изменения в порядок выдачи и реализации государственного жилищного сертификата Московской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа. С 1 января эти полномочия перешли в ведение Окружных управлений Министерства социального развития Московской области.

После уточнения дополнительного списка Окружным управлением Минсоцразвития Подмосковья количество новоселов может увеличиться до 25 и выйти на 92% обеспечения нуждающихся с использованием жилищного сертификата.

С начала текущего года прием граждан на территории МФЦ по поводу получения жилья детям-сиротам заменили видеоконсультированием. Теперь гражданин, обратившийся в МФЦ, сможет подойти к оборудованной стойке и получить ответы на вопросы от сотрудника Окружного управления в видеоформате. Сотрудники ЗАГС продолжают свою работу в МФЦ в прежнем режиме.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.