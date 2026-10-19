В Подольске строят ЖК «Пахра Сити» на 772 квартиры

Группа компаний «Развитие» ведет монолитные работы в жилом комплексе «Пахра Сити» на Красногвардейском бульваре в Подольске. На площадке установлены два башенных крана, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ЖК «Пахра Сити» строят в микрорайоне Юбилейный в Подольске. Проект ГК «Развитие» включает два отдельно стоящих корпуса высотой 18–26 этажей на 772 квартиры. На площадке ведут монолитные работы, убирают деревья и мусор, демонтируют старые оконные конструкции в жилых корпусах.

В комплексе предусмотрены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с просторными кухнями-гостиными, гардеробными и кладовыми. На верхних этажах разместят двухуровневые квартиры. Подземный паркинг рассчитан на 278 машино-мест и будет оборудован системой контроля доступа. На минус первом этаже запроектированы кладовые для сезонных вещей и велосипедов.

Во дворе обустроят игровые зоны для детей разного возраста, спортивные площадки и места отдыха. Благоустройство дополнят многоуровневое освещение, озеленение и арт-объекты.

«Для нас принципиально важно не просто завершить объект, а довести проект до качественного результата — создать современное и комфортное жилье», — сообщили в пресс-службе ГК «Развитие».

Рядом с комплексом находятся школа, детский сад и торговые центры «Западный» и «Корстон». Остановка «Ленинградская улица» расположена в паре минут ходьбы, дорога на автомобиле до станции МЦД-2 «Подольск» занимает около 20 минут.

В Подмосковье ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК, Level Group и другие застройщики возводят жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.