В Подольске снесли многоквартирный дом в аварийном состоянии

В подмосковном городе Подольск, в микрорайоне Львовский, на улице Горького завершен снос многоквартирного дома № 16/3, который был признан аварийным. Демонтаж был проведен в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный блочный многоквартирный жилой дом был построен в 1950 году. Его площадь составляла порядка 500 квадратных метров. Основные элементы дома находились в плохом состоянии и были частично разрушены. В связи моральным и физическим износом объект был признан аварийным и включен в перечень для ликвидации. В рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были проведены мероприятия по расселению 15 жилых помещений, после чего в текущем году произведен демонтаж строения. В настоящий момент работы по сносу здания выполнены, участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Подольск выявлено 302 объекта незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий.

На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 226 объектов, что составляет 75% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.