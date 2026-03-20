В Подольске снесли аварийный магазин на улице Почтовой

Аварийное здание бывшего магазина автотоваров демонтировали на улице Почтовой в Подольске в текущем месяце. Объект 1974 года постройки вывели из эксплуатации из-за износа конструкций, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Одноэтажное здание площадью около 300 квадратных метров построили в 1974 году. Изначально там работал магазин автотоваров, позже — кафе. Из-за снижения несущей способности конструкций и ухудшения технического состояния объект признали аварийным и вывели из эксплуатации. В последнее время он пустовал и постепенно разрушался.

В текущем месяце строение полностью снесли, а участок расчистили от строительного мусора. Собственник планирует построить на освобожденной территории магазин товаров повседневного спроса площадью 555 квадратных метров. Разрешение на строительство уже получено.

Всего в городском округе Подольск выявили 417 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 320 из них — 77% от общего числа — снесены, достроены или приведены в соответствие с требованиями законодательства. Работу по ликвидации проблемных объектов продолжают.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.