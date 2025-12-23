В Подольске снесли аварийный дом на улице Садовая

В Подольске завершили снос аварийного двухэтажного дома на улице Садовая, 3, построенного в 1940 году, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный блочный дом площадью около 655 квадратных метров был признан аварийным по итогам строительно-технической экспертизы. В рамках областной программы переселения граждан из аварийного жилья в конце 2024 года из здания расселили собственников 15 квартир.

После снятия жильцов с регистрационного учета, подготовки проектной документации и отключения дома от инженерных сетей, в начале месяца провели демонтаж. В настоящее время участок полностью освобожден, строительный мусор вывезен и утилизирован.

На освободившейся территории планируется новое жилищное строительство. В городском округе Подольск выявлено 402 объекта незавершенного строительства, из которых 310 уже снесены, достроены или приведены в соответствие с законодательством. Работы по обновлению жилого фонда продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.