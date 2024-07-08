В Подольске реконструируют цех производства орехов и восточных сладостей

При сопровождении менеджеров цента содействия строительству Московской области производитель сладостей и снеков получил разрешение на реконструкцию существующего здания в Подольске. Соответствующий документ выдан Главгосстройнадзором Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Реализация проекта предусматривается в два этапа. Первый этап включает в себя реконструкцию существующего здания площадью почти 13 тыс. квадратных метров и строительство двух пристроек. В ходе второго этапа к существующему производственно-складскому корпусу пристроят еще один, четырехэтажный.

В нем будут хранить и обрабатывать сырье для последующего производства сладостей и снеков. Здесь установят линии производства джема и шоколада.

Компания, в составе которой более 100 работников, выпускает орехи и сухофрукты в шоколадной глазури, сахарных и карамельных массах, конфеты, батончики, рахат-лукум.

Завершить первый этап реконструкции планируют уже через год, в июле 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.