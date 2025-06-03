В Подольске реконструируют хоккейную площадку

В Подольске в микрорайоне Северный на улице Энтузиастов, 2Б, идет реконструкция хоккейной площадки. Работы начались в апреле, и к настоящему времени рабочие уже завершили демонтаж старого покрытия и начали укладку асфальта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В скором времени здесь установят современную хоккейную коробкв размером 20 на 40 метров, которая станет центром притяжения для любителей спорта. В ходе реконструкции планируют строительство двух дополнительных помещений. Одно из них для раздевалки на 15 мест, где можно будет подготовиться к выходу на лед. Второе помещение предназначено для технического использования, в нем будут хранить спортивный инвентарь и оборудование, необходимое для заливки льда и ухода за хоккейной коробкой.

Особое внимание уделили безопасности и удобству. Площадку оборудуют бортами и защитной сеткой по всему периметру, что позволит избежать травм во время катания. Для удобства уборки снега площадку оградят специальной сеткой из рабицы.

В летний период площадка будет использоваться для проведения спортивных мероприятий и занятий мини-футболом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.