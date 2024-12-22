В Подольске рабочие приступили к внутренней отделке завода по производству шпрот

Депутат Совета депутатов Подольска, директор ООО «Русский рыбный мир» Евгений Исаев проверил ход строительства завода по производству шпротной и деликатесной продукции в округе. В настоящее время рабочие приступили к внутренней отделке производственного корпуса для производства шпрот, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Строительство ведется вблизи деревни Северово в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Исаев посетил строительную площадку ООО «АПК Русский рыбный мир» совместно с рабочей группой и проконтролировал ход строительных работ.

«В производственном корпусе ведутся монолитные работы на втором этаже. Выполнены работы по закрытию теплового контура КПП, приступили к внутренней отделке. Начаты работы по монтажу стеновых панелей складского здания. Все строительные работы ведутся за счет собственных средств ООО „Русский рыбный мир“ без привлечения кредитов». — сказал Исаев.

На заводе будет создано около 200 новых рабочих мест. В строительство предприятия инвестируют около 350 миллионов рублей. На предприятии будут производить 1 млн банок консервов в месяц, это порядка 3 тыс. тонн рыбной продукции ежегодно. Строительство предприятия будет происходить в три очереди. Первая очередь предполагает строительство завода для производства шпрот. Во вторую и третью очереди возведут административно-бытовой корпус и цех деликатесов.

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