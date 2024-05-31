В Подольске проведут реконструкцию школы и возведут пристройку

Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг для обеспечения эксплуатации МОУ СОШ № 16 со строительством пристройки на 580 мест в округе Подольск, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта МОУ СОШ № 16 со строительством пристройки на 580 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Народная, д. 4.

«Проектная мощность существующего здания школы 500 обучающихся. Пристройка должна увеличить проектную мощность школы до 1 080 обучающихся и обеспечить обучение в одну смену. Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.