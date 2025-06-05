В Подольске проведут капремонт центра детского творчества

В Подольске в 2026 году планируют провести капитальный ремонт Центра детского творчества. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации центра детского творчества в микрорайоне Климовск городского округа Подольск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Муниципальное учреждение дополнительного образования центр детского творчества Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 10, корп.1».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 681,2 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.