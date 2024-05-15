сегодня в 14:27

В Подольске приступили к строительству склада для спецтехники

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на строительство нового здания для разгрузки и хранения крупногабаритного сменного оборудования для специализированной техники в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщиком выступает предприятие «Подольскагропромснаб». Проект находится на сопровождении центра содействия строительству, который входит в структуру Главгосстройнадзора.

Помощь персонального менеджера в оформлении и подготовке всех необходимых согласований и документов позволили инвестору выйти на этап стройплощадки в максимально короткие сроки.

Площадь будущего специализированного склада превысит 2,3 тыс. кв. метров. В его возведение и дальнейший запуск в эксплуатацию Подольскагропромснаб вложит 450 млн рублей.

С окончанием строительства, которое намечено на май 2025 года, в городском округе будут созданы 30 дополнительных рабочих мест.

Строительство одноэтажного корпуса будет вестись в один этап с применением энергоэффективных технологий и будет расположено рядом с разгрузочным тамбуром и котельной с газовым оборудованием. На складе будет осуществляться разгрузка и хранение крупногабаритного сменного оборудования для спецтехники.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.