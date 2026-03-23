сегодня в 21:13

В Подольске пристройка к школе № 16 готова на 70%

В пристройке к школе № 16 на 580 мест в Подольске монтируют ограждения лестничных площадок. Строительная готовность объекта достигла 70%. Специалисты уже подготовили полы на третьем и четвертом этажах для укладки линолеума.

По словам начальника участка Сергея Иваненко, сейчас завершается облицовка фасада керамогранитом, а внутри здания финализируют монтаж лифтового оборудования, вентиляции и слаботочных систем. Заканчиваются работы по прокладке инженерных сетей: отопления, водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время ведется черновая отделка, идет подготовка к окраске стен и настилу линолеума. В апреле строители приступят к благоустройству прилегающей территории — здесь появятся проезды, спортивные площадки и входные группы.

На объекте ежедневно работают 135 человек и три единицы техники.

Плановое завершение строительства — июль 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.