В Подольске подготовили к вводу паркинг на 300 машин

Многоуровневый паркинг на 300 машино-мест построили в составе ЖК «Новая Щербинка» в Подольске. Объект получил заключение о соответствии проектной документации и готовится к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Пятиэтажное здание с цокольным уровнем занимает более 10,6 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на постоянное хранение автомобилей жителей комплекса и станет отдельным организованным парковочным узлом. Ожидается, что новый объект позволит освободить дворы от машин и упорядочить парковку на территории ЖК.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.