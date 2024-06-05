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В Подольске объявлен конкурс по строительству школы на 1 100 мест

Объявлен конкурс на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации средней общеобразовательной школы на 1 100 мест в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Извещение размещено в единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Вместимость строящегося общеобразовательного учреждения рассчитывается для обучения только в одну смену: блок начальной школы — 400 учащихся, блок старшей школы — 700 учащихся.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.