В Подольске объявлен конкурс на строительство детского сада

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству детского сада на 200 мест на улице Литейная в Подольске. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Литейная». Планируется в рамках проведения закупки построить здание общей площадью не более 3 250 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.