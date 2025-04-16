В Подольске объявлен конкурс на капремонт детской музыкальной школы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту МУДО «Климовская детская музыкальная школа» в городском округе Подольск. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МУДО «Климовская детская музыкальная школа» Московская область, г. о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Театральная, д. 6». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью — 3 602,3 кв. м.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.