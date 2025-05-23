В Подольске объявлен конкурс на благоустройство набережной реки

Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство участка набережной реки Пахры в городском округе Подольск. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство набережной реки Пахры вдоль д. д. 8, 9 по Парадному проезду г. Подольска Городского округа Подольск (дополнительный объем)». Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 18 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.