В Подольске новую школу сдадут к началу учебного года

Строительная готовность здания составляет почти 70%. На площадке трудятся 90 специалистов. В настоящее время ведут фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем.

Новое образовательное учреждение займет площадь более 12 тысяч квадратных метров и сможет принять 500 учеников. Все необходимое оборудование и мебель уже закуплены и ждут своего часа. Сразу после завершения отделочных работ начнется их установка. Планируется, что уже к первому сентября школа будет полностью готова и откроет свои двери для сотен ребят.

«Наша цель — не просто возводить жилые дома, а создавать полноценную среду для жизни. Именно такой подход реализуем на территории жилого комплекса. В 2024 году здесь открыли детский сад, теперь на очереди учебное заведение», — сказал глава округа Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.