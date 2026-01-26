В Подольске наполовину построен современный складской комплекс

В Подольске продолжается строительство современного складского комплекса для хранения промышленных и бытовых товаров. Объект возводится в деревне Валищево и включает одноэтажное здание, разделенное на три складских блока, а также трехэтажную административную пристройку с техническими помещениями.

В каждом складе устанавливают стеллажные системы высотой до 11,5 метров, рассчитанные на хранение более десяти тысяч тонн грузов. Административно-бытовая зона предназначена для сотрудников и оснащена современными рабочими кабинетами.

Погрузочно-разгрузочные работы полностью автоматизированы и выполняются специализированной техникой, что повышает производительность и безопасность. Комплекс расположен рядом с крупными транспортными магистралями, что обеспечивает удобную доставку товаров автотранспортом различной грузоподъемности.

Согласно плану, строительство должно завершиться в октябре 2031 года, однако подрядчики рассчитывают сдать объект досрочно — в августе 2027 года. Проект позволит создать новые рабочие места и улучшит логистическую инфраструктуру региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.