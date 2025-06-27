сегодня в 09:24

В Подольске начались финальные проверки строительства школы и детского сада

В Подольске идут финальные проверки строительства школы на улице Победы в Климовске, детском саду у деревни Бережки и капремонта академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В администрации округа профильный час сегодня посвятили теме строительства и подробно рассмотрели возводящиеся и капитально ремонтируемые объекты.

«В настоящее время завершены работы в школе на улице Победы, детском саду у деревни Бережки и академическом корпусе гимназии имени Подольских курсантов. Сейчас идут финальные проверки, при выявлении замечаний подрядчик обязан устранить их в ближайшее время. Школа в ЖК „Новая Щербинка“ готова на 85%», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

К сентябрю планируется сдать ещё несколько значимых объектов, в том числе пристройку к школе имени П. И. Забродина, вторые корпуса лицея 5 и школы 20, дошкольные отделения школ 19 и 24.

Под особым контролем находится строительство многоэтажного дома на улице Южный посёлок, куда переедут жители аварийных домов. Все этапы работ находятся под особым контролем главы округа Артамонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.