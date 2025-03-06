В Подольске начали отделочные работы детского сада школы № 29 на ул Кирова

В Подольске в ходе капитального ремонта детского сада на улице Кирова, 60а, строители начали отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В детском саду при школе № 29 ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В проект входят кровельные и фасадные работы, обновление систем отопления, вентиляции, а также благоустройство территории. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование.

Работы планируют завершить к 1 сентября. Воспитанники детского сада при школе № 29 начнут учебный год в обновленном корпусе.

По госпрограмме в Подольске также капитально отремонтируют МОУ «Лицей № 5» (бывшая школа № 6), МОУ «СОШ № 20 им. И. Д. Сергуна» (бывшая школа № 15), дошкольное отделение школы № 24 на Красногвардейском бульваре.

В Климовске 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест. Построили школу на 500 мест в ЖК «Новая Щербинка» вблизи деревни Борисовка и доделывают пристройку к СОШ № 29 имени П. И. Забродина на 200 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.