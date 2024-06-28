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В Подольске модернизируют 70 торговых объектов в 2024 году

Начальник управления потребительского рынка провела встречу с собственниками торговых объектов, расположенных на центральных улицах г. о. Подольск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы по модернизации торговых объектов потребительского рынка, приведению их к единому стандарту согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Сегодня на объектах ул. Кирова уже приступили к обновлению фасадов зданий, входных групп и витрин. Работы проводятся в соответствии с утвержденными дорожными картами.

В текущем году планируется провести работы по модернизации более 70 объектов потребительского рынка.

Специалисты усердно работают над модернизацией внешнего облика городского округа Подольск. На регулярной основе профильные специалисты проводят рейды по выявлению несоответствия единому стандарту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.