В Подольске ключи вручили 5 жителям, выросшим без попечения родителей

Замглавы городского округа Подольск Анжела Студеникина с депутатом совета депутатов Виктором Щукиным вручила ключи от квартир еще пятерым подольчанам, оставшимся без попечения родителей. Все они приобрели жилье на территории муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я долго ждал этого момента, очень рад, что скоро перееду в свою квартиру. Спасибо всем», — поделился Вячеслав Романов.

Новоселам передали в подарок микроволновые печи.

Всего до конца текущего года в квартиры переедут 49 льготников, которым исполнилось 18 лет. Начало самостоятельной жизни — это серьезный шаг для каждого. Поэтому социальные работники будут рядом с ними, чтобы помочь в случае необходимости.

Государственная программа «Жилище» реализуется на территории региона при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Приобрести новое жилье можно в любом округе Подмосковья.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.