В Подольске капремонт школы на улице Февральской выполнен почти на 50%

В Подольске капитальный ремонт школы на улице Февральской выполнен почти на 50%. В настоящее время на финальном этапе замена кровли. На четвертом этаже заливают стяжку, в других помещениях активно ведут работы по оштукатуриванию стен. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Параллельно специалисты усиливают оконные и дверные проемы, укрепляют несущие колонны. Особое внимание уделяют вопросам пожарной безопасности. Балки перекрытий обрабатывают огнезащитным составом, на кровле монтируют специальные защитные плиты.

«Еще один важный этап уже завершен. В школе установлен индивидуальный тепловой пункт, который обеспечит эффективное и экономичное отопление. С каждым днем это историческое здание заметно преображается, чтобы ко Дню знаний распахнуть двери для учеников в комфортных, безопасных и современных условиях», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В Подольске до сентября должны завершить капремонт трех школ, двух детских садов, возвести еще четыре новых объекта.

По программе губернатора региона Андрея Воробьева работы идут в корпусе гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября, в корпусе лицея № 5 на улице Февральская, 30, в корпусе школы № 20 на улице Победы, 2, в пристройке на 200 мест к школе № 29 имени П. И. Забродина. Также в дошкольном отделении школы № 19 на улице Кирова, 60а, в дошкольном отделении школы № 24 на Красногвардейском бульваре, 21б, в школе на 1 100 мест на улице Победы в микрорайоне Климовск.

Все образовательные учреждения будут оснащены новой техникой и мебелью. Власти округа прописали в контрактах четкие сроки доставки всего оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.