В Подольске дошкольное отделение школы № 24 готовится к открытию

В Подольске на Красногвардейском бульваре, д. 21Б, завершается капитальный ремонт дошкольного отделения МОУ «Средняя школа № 24». Общая стройготовность по всем видам работ составляет 99%, подрядчик завершает пусконаладочные работы и сборку мебели, также на объекте работает клининг, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Год постройки здания детского сада 1972. Его общая площадь 1 865 квадратных метров. По проекту капремонта в здании провели кровельные и фасадные работы, выполнили устройство входных групп, заменили системы отопления, вентиляции, канализации, внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, также установили новую мебель и оборудование.

После завершения всех работ, до конца декабря 2025 года, в садик вернется 240 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.