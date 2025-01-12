В Подольске 4 молодые семьи получили сертификаты на покупку жилья

В Подольске еще четыре молодые подольские семьи получили жилищные сертификаты. Теперь они смогут построить собственный дом или купить квартиру в Подмосковье, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Областная программа «Жилище» действует с 2007 года и уже помогла 165 семьям из Подольска улучшить свои жилищные условия. Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.

Узнать другие условия и более подробную информацию можно на официальном сайте администрации в разделе «Справочная» - «Молодая семья». Также всегда готовы помочь и специалисты комитета по делам молодёжи администрации Городского округа Подольск, к которым можно обратиться по телефону: 8(4967)63-52-21.

Государственная программа «Жилище» реализуется на территории региона при поддержке губернатора Андрея Воробьëва. Приобрести новое жильë можно в любом округе Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.