В подмосковном ЖК «Жаворонки Клаб» построили первый дом

Первый дом в составе ЖК «Жаворонки Клаб» в Одинцовском городском округе введен в эксплуатацию. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 4. В ближайшее время планируется начало передачи ключей владельцам квартир, сообщает пресс-служба ведомства.

Четырехэтажный многоквартирный дом общей площадью более 12 тыс. кв. метров включает в себя 171 квартиру, а также 140 индивидуальных кладовых, размещенных на минус первом этаже. Квартиры сдаются с отделкой white box, полной чистовой отделкой и без отделки.

Проектом предусмотрена насыщенная собственная инфраструктура: на закрытой территории ЖК построят образовательные учреждения — школу на 560 мест и детский сад на 260 воспитанников, амбулаторию с детским и взрослым отделениями, комьюнити-центр, а также крупный торгово-оздоровительный комплекс с физкультурно-оздоровительным центром внутри. Для разнообразного досуга появятся различные рекреационные зоны, в том числе большой детский кластер со множеством игр и развлечений, игровой плейхаб, спортивные площадки, зоны беседок и барбекю-гриль, а также тихие зоны для спокойного отдыха.

ЖК «Жаворонки Клаб» расположен в 23 километрах от МКАД по Минскому шоссе, на берегу реки Незнайка. Комплекс предлагает два формата проживания для семей — таунхаусы с собственными участками и квартиры в малоэтажных домах с классическими и уникальными планировками: двухуровневые с террасой на кровле или с собственным выходом и террасой.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.