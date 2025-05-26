В подмосковном ЖК «Томилинский бульвар» построили новый дом

В жилом квартале «Томилинский бульвар» введен в эксплуатацию новый жилой дом. Разрешение выдано министерством жилищной политики Московской области. Новоселье здесь отпразднует 768 семей, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый дом состоит из двух 25-ти этажных корпусов с пристроенной женской консультацией. В нем запроектировано 768 квартир общей площадью более 29,6 тыс. кв. метров различной планировки от студий до трехкомнатных.

Проект соответствует принципам доступной среды: входы в подъезды на уровне земли, без ступеней, порогов и пандусов. Это позволяет избежать препятствий для коляски, велосипеда или самоката.

Во дворе-парке предусмотрены игровые площадки для детей всех возрастов, спортивные зоны, а также локации для спокойного отдыха. Территория благоустроена: проведено озеленение, высажены не только кустарники, цветы и многолетние травы, но и крупномерные деревья

Жилой квартал «Томилинский бульвар» возводится рядом с Кузьминским парком в Котельниках. На территории жилого квартала будут расположены 3 детских сада — 2 муниципальных и частный, а также женская консультация. Предусмотрены подземные паркинги. Рядом с проектом в пешей доступности находятся большие парковые зоны: Кузьминский лесопарк и музей-усадьба Белая Дача, а также Люберецкие карьеры до которых можно доехать за 15 минут на автомобиле.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.