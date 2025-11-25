В подмосковном ЖК «Томилино Парк» завершили монолитный каркас третьей школы

В данный момент полностью готов монолит, каменная кладка, ведутся активные работы по монтажу инженерных систем, устройству кровли, фасадов и установке оконные блоков. Общая строительно-монтажная готовность объекта оценивается более чем в 60%. Ожидается, что общеобразовательную организацию введут в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.

Трехэтажное здание школы общей площадью 13 тыс. кв. метров разместится в западной части застройки. Внутри создадут комфортную образовательную среду. Учебный процесс будет организован в универсальных и профильных кабинетах, а для отдыха между занятий на каждом этаже оборудуют уютные зоны с мягкой мебелью. Дети из начальной школы смогут оставаться в помещениях для продленного дня, а ученики постарше — получать практические навыки в мастерской для работы по дереву и металлу, кабинете шитья и кабинете кулинарии.

Центром притяжения всей школы станет просторный актовый зал общей площадью более 400 кв. метров с кладовыми, артистической и костюмерной. Занятия физкультурой будут проходить в двух спортивных залах, оснащенных душевыми, раздевалками и санузлами, дополнительно предусмотрен небольшой зал хореографии с возможностью альтернативных занятий. На первом этаже разместится медицинский блок, пищеблок с холодным и горячим цехами, большая столовая на 600 мест. Также ученики смогут посещать библиотечно-информационный центр с читальным залом, кабинеты психолога и логопеда.

На территории школы обустроят большую спортивную зону под открытым небом. Здесь можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол, устраивать забеги по специальной дорожке и заниматься на спортивных снарядах. Также во дворе создадут уютные уголки для отдыха, оборудуют учебно-опытный участок для занятий садоводством, высадят лиственные, хвойные деревья и кустарники, обустроят цветники.

Жилой комплекс «Томилино Парк» находится в Люберецком районе Подмосковья, недалеко от МКАД. Проект имеет удобные выезды на Новорязанское шоссе и Рязанскую магистраль. Дорога до ближайшей станции метро «Котельники» займет 10 минут на автомобиле. В проекте построено 22 корпуса, работают два детских сада в общей сложности для 720 малышей и две школы суммарно для 2 000 учеников. В данный момент идет строительство третьего детского сада на 360 мест, поликлиники на 540 посещений в смену со станцией скорой помощи и третьей школы для 1100 учащихся.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе всей необходимой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.