В подмосковном ЖК «Томилино Парк» поставлены на кадастр два новых дома

Два новых корпуса ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы поставлены на кадастровый учет. Это стало возможным благодаря оперативной работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. На территории комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Открыты два детских сада в общей сложности для 720 малышей и школа на 1 100 учеников. Всего в рамках ЖК появится несколько очередей жилых домов, четыре детских сада на 360 мест каждый, две школы на 1 100 мест каждая и еще одна школа для 900 учеников.

Корпус 5.1 расположен по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, поселок Мирный, микрорайон Мирный, улица академика Северина, дом 14. Ему присвоен кадастровый номер: 50:22:0040602:11282.

Корпус 5.2 находится по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, поселок Мирный, микрорайон Мирный, улица академика Северина, дом 12. Ему присвоен кадастровый номер: 50:22:0040602:11938.

Корпуса 5.1 и 5.2 оборудованы современными входными группами с подсветкой и местами для отдыха. На первом этаже жилых домов разместились помещения коммерческой недвижимости общей площадью 2,6 тыс. квадратных метров, а на подземном уровне оборудовали 168 индивидуальных кладовых для хранения инвентаря и сезонных вещей. В новых корпусах представлены квартиры различной планировки — от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир евроформата.

ЖК «Томилино Парк» находится в Подмосковье, недалеко от МКАД и станции метро «Котельники». Проект расположен в окружении Томилинского лесопарка, возле реки Пехорка. В будущем рядом с жилым комплексом появится новая линия наземного метро, благодаря чему путь до Москвы станет еще проще.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.