В подмосковном ЖК «Союзный» построят детсад для 245 малышей

В Подмосковье при рассмотрении проектов планировки территорий уделяется особое внимание вопросу социальной инфраструктуры — в проект включают все необходимые соцобъекты. Детский сад «Кубик» на 245 воспитанников построят в ЖК «Союзный» Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В трехэтажном здании предусмотрено 245 мест для разновозрастных групп. В детском саду будут организованы функциональные классы, оборудованные спортивные залы и зоны отдыха. Также специальные зоны для музыкальных занятий, танцев и других видов искусства. Здание будет оснащено современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха для комфортных условий пребывания детей в любое время года.

ЖК «Союзный» состоит из семи корпусов комфорт-класса высотой до 25 этажей. Проект строится в 8-м микрорайоне города Одинцово, в 9 километрах от МКАД. ЖК располагается на участке площадью 5,63 га, благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые комплексы, спортивную площадку, зоны отдыха и одноименный сквер, на территории проекта запланированы торговый центр, детский сад, крытые отапливаемые паркинги и три автостоянки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.