В подмосковном ЖК «Соболевка» введен в эксплуатацию жилой дом

17-ти этажный корпус вмещает 272 квартиры. На первом этаже предусмотрены нежилые помещения. Выполнено благоустройство придомовой территории, обустроены детская и спортивные площадки.

Жилой квартал представляет собой микрорайон из 15 современных многосекционных жилых домов комфорт — класса, расположенных на берегу реки Клязьмы. В составе собственной инфраструктуры ЖК «Соболевка» — детский сад, поликлиника и парковки. В ближайшем окружении жилого комплекса расположены: гимназия № 6, спорткомплекс «Нептун» с бассейном, ледовая арена, театр, детский сад, кафе, отделения банков, поликлиники и другие социальные объекты.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.