В подмосковном ЖК «Пятницкие Луга» введен в эксплуатацию дом на 926 квартир

В Химках, в ЖК «Пятницкие Луга» ввели в эксплуатацию первый жилой дом. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение девелоперу, сообщает пресс-служба ведомства.

В многосекционном здании от 11 до 12 этажей расположились 926 квартир общей площадью более 39 тыс. кв. метров. Первый этаж заняли коммерческие помещения, а подземный уровень — индивидуальные кладовые.

В новом доме представлены как компактные студии, так и квартиры с несколькими комнатами площадью до 80 кв. метров. Это варианты с объединенной кухней-гостиной, гардеробной, гостевым санузлом, постирочной, балконом. Входы в сквозные секции расположили на уровне земли, в каждой организовали колясочную. Во дворе дома выполнили комплексное благоустройство: территорию озеленили, расположили игровые площадки для детей с сертифицированным оборудованием из натуральных материалов, места для тихого отдыха и спортивные площадки с уличными турниками и тренажерами.

Проект «Пятницкие Луга» реализуют в дизайн-коде «Птицы Подмосковья» — фасады и интерьеры мест общего пользования повторят цветовые сочетания пернатых, живущих по соседству. Дома первой очереди вдохновлены черноголовым щеглом.

ЖК «Пятницкие Луга» строят в Химках рядом с Захарьинской поймой и Митинским лесопарком. В рамках КРТ возведут 15 домов с объектами инфраструктуры: четыре детских сада в общей сложности для 1200 воспитанников, две школы для 1100 и 1350 учеников, несколько многоуровневых паркингов, а также поликлинику на 320 посещений в смену. Завершается строительство первого детского сада на 350 мест и первого паркинга на 300 машино-мест. Также возводятся второй паркинг на 403 машино-места и школа для 1100 учеников.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.