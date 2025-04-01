В подмосковном ЖК «Пятницкие Луга» стартовало заселение первой очереди

Жилье передадут собственникам с готовой отделкой, которую легко можно адаптировать под собственный дизайн — проект. Дополнительное хранение можно организовать в индивидуальных кладовых на подземном уровне дома. Для удобства жителей при входе оборудовали колясочные и места для отдыха. Входы в секции сквозные — зайти можно со стороны внутреннего двора или улицы.

На придомовой территории завершили работы по благоустройству. Здесь разместились различные функциональные зоны для досуга: детские площадки, современные уличные тренажеры, места для отдыха и аллеи для прогулок. Магазины, кофейни, салоны красоты и необходимые бытовые сервисы откроются на первом этаже жилого дома.

Жилой комплекс «Пятницкие Луга» расположен в 15 километрах от МКАД по Пятницкому шоссе, рядом с Захарьинской поймой и Митинским лесопарком. Всего на территории проекта построят 15 жилых домов вместе с объектами социальной инфраструктуры: четыре детских сада, две школы, многоуровневые паркинги и поликлиника. В данный момент введены в эксплуатацию первый детский сад на 350 мест и паркинг на 300 машино-мест, идет строительство школы для 1100 учеников и паркинга на 403 машино-места.