В подмосковном ЖК «Пехра» открылась детская поликлиника на 50 посещений в смену

В ЖК «Пехра» округа Балашиха открылась детская поликлиника на 50 посещений в смену. Медицинское учреждение построено на первом этаже многоквартирного дома по адресу: улица Яганова, 12. Площадь объекта составляет 331,7 кв. метров и оснащено всем необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В детской поликлинике будут оказывать первичную и неотложную помощь пациентам до 18 лет. Здесь работают два кабинета педиатров, прививочный и процедурный кабинеты, фильтр-бокс для пациентов с температурой и кабинет неотложной помощи. На первом этаже организованы комфортная зона ожидания и колясочная. Также здесь предусмотрена удобная система навигации. К детскому отделению прикреплены более 600 юных жителей жилого комплекса.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в г. Балашиха на территории 36 га. Объект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В проекте сейчас построены 6 корпусов на 4978 квартир. В комплексе уже работает и взрослая поликлиника, открыты три детских сада: отдельно стоящий на 350 мест и два встроенно-пристроенных на 130 и 120 мест. Возводится школа на 1 500 учеников, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.