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В подмосковном ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию семь домов

В Красногорске реализуют проект КРТ — ЖК «Новая Рига». Девелопер строит два жилых дома переменной этажности и собственную развитую инфраструктуру. Здесь уже открыты общеобразовательная школа на 1 150 учеников и детский сад для 320 малышей, сообщает пресс-служба Минижилполитики Подмосковья.

В корпусе 1.7 завершаются работы по устройству кровли и фасада. На финишной прямой и отделка мест общего пользования. Практически полностью смонтированы лифты. Завершаются работы по устройству систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электромонтажу и сетям связи.

В корпусе 1.8 завершаются разработка котлована, устройство монолитного фундамента, вертикальных конструкций и плит перекрытия технического подполья. Выполнена большая часть работ по монтажу железобетонных изделий и устройству ПВХ-изделий. Ведутся устройство кровли, фасада, стяжки, кладка внутренних перегородок на этажах и установка дверей. Продолжается прокладка инженерных сетей, электромонтажные работы и устройство сетей связи.

В детском саду на 230 мест ведутся электромонтажные работы и установка дверей в подвальной части. На этажах строители выполняют устройство систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. В здании продолжаются устройство фасада, кладка стен и остекление. Начались работы по устройству кровли.

В поликлинике на 150 посещений в смену завершены работы ниже нулевой отметки. На сегодняшний день завершается кладка наружных стен первого этажа и началась кладка наружных стен второго этажа.

В ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию уже семь домов на 4 553 квартиры. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.