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ЕСПЧ осудил запрет на ношение георгиевских лент на Украине

Европейский суд по правам человека осудил запрет на ношение георгиевских лент на Украине. В ЕСПЧ назвал эту меру нарушением свободы самовыражения, сообщает РИА Новости .

Международный судебный орган вынес вердикт по иску гражданина Украины Юрия Борзых, который был подан в 2017 году. Мужчина пожаловался на запрет на ношение георгиевских лент в общественных местах.

В ЕСПЧ посчитали, что данная мера ограничивает свободу выражения мнений. При этом международный суд установил, что решение по данному вопросу находится на усмотрении государства, то есть Украины.

Исходя из этого ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу по существу. Иск гражданина Украины признали неприемлемым.

С 2017 года на Украине запретили публично носить или демонстрировать георгиевскую ленту. За ее использование предусмотрен штраф.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной. Это произойдет, если Киев «поймет сложившиеся реалии».