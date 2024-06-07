В подмосковном ЖК «Новая Рига» начали передавать машино-места владельцам

Восьмиэтажный паркинг рассчитан на 800 машино-мест. Его общая площадь — 22,3 тыс. кв. метров. Для безопасности автомобилей предусмотрены круглосуточный пост охраны и система видеонаблюдения. Обслуживает паркинг специализированная управляющая организация. В составе объекта построено помещение для магазина запчастей.

В ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию уже семь домов на 4 553 квартиры. Также здесь открыты общеобразовательная школа на 1 150 учеников и детский сад для 320 малышей. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг. Ведется строительство второго детского сада на 230 малышей. Запланирована детско-взрослая поликлиника на 150 посещений в смену.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.