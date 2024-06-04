В подмосковном ЖК «Новая Алексеевская роща» приступили к устройству парковки

В ЖК «Новая Алексеевская роща» городского округа Балашиха приступили к устройству первой очереди плоскостной парковки на 1 000 машино-мест. Здесь установят систему освещения, а также пост охраны со шлагбаумом, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Первая очередь автостоянки рассчитана на 500 машино-мест. На данный момент застройщик выполняет устройство финишного основания — асфальтовой крошки. Остается завершить монтаж освещения и устройство ограждения парковки. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2024 год. Затем начнется устройство второй очереди парковки — также на 500 машино-мест. В рамках проекта девелопер возведет еще одну плоскостную автостоянку на 500 мест и многоуровневый паркинг на 1 000 машино-мест. Реализация проекта запланирована на третий и четвертый квартал 2025 года.

ЖК «Новая Алексеевская роща» располагается в живописном месте всего в 6 км от МКАД. Территория комплекса будет озеленена в соответствии с современными стандартами. Пространство зонируют для разных форматов времяпровождения: появятся детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха. В проекте предусмотрена социальная инфраструктура: планируется строительство детского сада на 250 мест, школы на 1 230 мест и поликлиники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.