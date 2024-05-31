В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» заложили капсулы с посланием потомкам

В ЖК «Мытищи Парк» начали строить школу на 850 учеников и детский сад для 450 воспитанников. На территории комплекса заложили капсулы с посланиями будущим поколениям. Детский сад планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, а школу — в 2026, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Четырехэтажная школа площадью 11,7 тыс. кв. метров рассчитана на 34 класса по 25 учеников. В здании предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории, группы продленного дня, мастерские, кабинеты врача, логопеда и психолога. Для школьных мероприятий запроектирован двусветный актовый зал с эстрадой на 320 мест, также появятся информационно-библиотечные центры и два спортивных зала с душевыми и санузлами. Здоровую еду детям будут готовить в пищеблоке, а полноценное питание организуют в двух столовых суммарно на 425 мест.

Входы в трехэтажный детский сад площадью 5,8 тыс. кв. метров будут расположены с двух сторон здания. Возле одного из них организуют велопарковку и зону для хранения колясок с навесом. В самом здании появится светлый вестибюль с витражным остеклением. Дети разместятся в 18 групповых помещениях со спальнями, помещениями для игр и приема пищи, раздевалками, туалетными и буфетными. Посещать развивающие занятия малыши смогут в кружковых. Также предусмотрено два зала: один для занятий физкультурой, другой — для проведения праздничных мероприятий и уроков музыки.

«В ЖК «Мытищи Парк» появится полноценная социальная инфраструктура. На территории проекта уже работает детский сад на 200 мест, сейчас активно строится школа на 1 100 мест. Сегодня мы приступаем к возведению еще двух социальных объектов: школы на 850 мест и детского сада для 450 воспитанников. Мы построим для детей комфортные и современные здания, благоустроим прилегающие территории — создадим площадки, зоны для игр, спорта и отдыха. Отмечу, что открытие новых социальных объектов позволит трудоустроить в общей сложности 182 человека», — рассказала директор кластера группы «Самолет» Нина Федулова.

ЖК «Мытищи Парк» расположен в 10 км от МКАД, рядом с железнодорожной станцией «Строитель», которая станет частью МЦД-5. Проект имеет хорошую экологию благодаря соседству с крупными природными объектами — Пироговским лесопарком, национальным парком «Лосиный остров» и Пироговским водохранилищем. В жилом комплексе предусмотрена развитая инфраструктура и продуманное благоустройство: три детских сада, две школы, поликлиника, многоуровневые паркинги, ритейл на первых этажах жилых домов, прогулочные бульвары, спортивные площадки, велосипедные и беговые дорожки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.