В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» стройготовность школы составляет 14%

В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» одноименного округа возводят первую школу. Здание вместит 1 100 учеников, в нем предусмотрены специализированные классы, многофункциональный библиотечный центр, два спортзала и двусветный актовый зал с амфитеатром. Проект планируется к реализации в третьем квартале 2025 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительная готовность школы составила 14%. На площадке задействовано 57 человек, а также несколько единиц техники — два башенных крана и погрузчик. В данный момент монолит завершен на 62% — осуществляется заливка вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажа. Вместе с тем, выполняется гидроизоляция стен подвала под обратную засыпку и проводятся подготовительные работы для монтажа вентиляционных коробов.

Новая школа строится на участке площадью 2,6 га по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, ул. Силикатная. Здание рассчитано на одновременное пребывание 44 классов по 25 человек. Для комфортного обучения в школе запроектированы универсальные и специализированные классы, мастерские по обработке ткани, дерева и металла, кабинеты кулинарии, лаборатории. Для отдыха детей на переменах предусмотрены рекреационные зоны.

Школьные мероприятия будут проходить в двухсветном актовом зале, рассчитанном на 400 человек. Помещение оборудуют эстрадой, артистической, кладовой для хранения инвентаря и костюмерной. Многофункциональный библиотечный центр вместимостью 20 тысяч книг разместится на втором и третьем этаже. Здесь предусмотрены читальные залы с зоной просмотра фильмов и презентаций, место для занятий иностранным языком, зона детских инициатив и методический сектор. Для занятий спортом оборудуют два спортзала с раздевальными и душевыми. Питание детей организуют в столовых — на 200 и 350 мест соответственно.

На территории школы обустроят газон и оборудуют тропинки, высадят молодые деревья и кустарники. Для активного времяпрепровождения здесь появятся спортивная зона с футбольным полем, площадкой для баскетбола и волейбола, беговой дорожкой и полосой препятствий. Появятся площадки для занятий живописью, биологией, наблюдением за атмосферными явлениями.

Помимо строящейся школы в жилом комплексе «Мытищи Парк» возведут еще одну школу для 850 учеников. 1 сентября 2023 года здесь открылся детский сад для 200 воспитанников. Всего на территории проекта предусмотрено три детских сада суммарно на 950 мест. Также в жилом комплексе появится собственная поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что темп по строительству новых социальных объектов не снижают.

«Строительство соцобъектов — школ, детских садов, учреждений здравоохранения — тема знакомая. Важно, что, вопреки новым вызовам в 2023 году, мы справились с задачей и построили или завершаем строить все, что обещали жителям», — подчеркнул губернатор.