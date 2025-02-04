В подмосковном ЖК «Мой город» введен в эксплуатацию новый корпус

В ЖК «Мой город» в Электрогорске введен в эксплуатацию новый корпус на 54 квартиры. Разрешение выдано министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом имеет площадь 3 170 кв. метров, высота 9 этажей. Для удобства жителей предусмотрены зоны для хранения колясок. На первом этаже размещено коммерческое помещение. На придомовой территории выполнено благоустройство, установлены детские и спортивные площадки. Организована парковка на 60 машино-мест.

ЖК «Мой город» расположен в городе Электрогорск, Павлово-Посадского городского округа. В составе жилого комплекса — 5 домов. В шаговой доступности находится инфраструктура: больница, школы, детские сады, торговые центры, МФЦ.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.