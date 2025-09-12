В подмосковном ЖК «Малина» на кадастр поставлен детский сад на 196 мест

На кадастровый учет поставлен детский сад на 196 мест в ЖК «Малина», расположенный в поселке Нахабино городского округа Красногорск. Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Покровская, д. 5А

Общая площадь двухэтажного здания составляет 2,9 тыс. кв. метров. Здесь разместились 8 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также оборудованы пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда.

ЖК «Малина» от ГК «Гранель» расположен в рабочем поселке Нахабино на территории 10 га. Жилой комплекс включает 29 домов общей площадью более 80 тыс. кв. метров. Объект представлен мало- и среднеэтажной застройкой с благоустроенной территорией. ЖК окружен лесными массивами, что формирует для жителей благоприятную экологическую обстановку.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о строительстве детских садов и школ в регионе.

«Каждый год, я это часто говорю, мы строим детские сады — 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше, мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тыс. с дошкольным отделением», — сказал Воробьев.