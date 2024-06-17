В подмосковном ЖК «Малая Истра» выдано свыше 670 ключей дольщикам

сегодня в 11:23

В ЖК «Малая Истра» завершается выдача ключей дольщикам. Новоселами станут 729 семей. Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с министерством жилищной политики и фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Уже выдано 676 ключей от квартир, сообщает пресс-служба ведомства.

Возведение ЖК «Малая Истра» началось в 2014 году. ООО «Компания Промсервис» получило разрешение на строительство 17 многоквартирных домов. Дольщики первой очереди должны были получить квартиры в середине 2018 года, но застройщик не справился с обязательствами и был признан банкротом.

В апреле 2021 года Наблюдательный совет фонда развития территорий принял решение достроить 8 домов первой очереди за счет средств федерального и регионального бюджетов, а остальным дольщикам выплатить компенсации.

Права на завершение строительства домов были переданы фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области, который достроил 8 домов ЖК «Малая Истра».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.