В подмосковном ЖК «Люберецкий» строят поликлинику на 300 посещений в смену

Поликлинику на 300 посещений в смену строят в жилом квартале «Люберецкий». Компания «ПИК» возводит медицинское учреждение в городским округе Люберцы, сообщает пресс-служба Минжилполитки.

В девятиэтажном здании площадью 5, 5 тыс. кв. метров будут размещены отделения для взрослых и детей: детское отделение рассчитано на 100 посещений в смену, взрослое — на 200. Для взрослых пациентов предусмотрены физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, а также кабинеты функциональной и лучевой диагностики. Маленькие пациенты смогут посещать консультативно-врачебное отделение, процедурный блок, кабинеты функциональной диагностики и рентгенодиагностические, а также флюорографические кабинеты.

В данный момент на объекте на этапе завершения находятся работы по: отделке помещений и спец. помещений, монтажу внутренних инженерных систем, монтажу слаботочных систем, ПНР лифтового оборудования, монтажу и ПНР ИТП, устройству технологического оборудования и благоустройству территории.

Жилой квартал «Люберецкий» расположен в Подмосковье, на границе микрорайона Некрасовка и Люберецкого района. В 4 километрах находится МКАД. До станции «Лухмановская» 5 минут пешком, на метро отсюда и до центра Москвы — всего 35 минут. В жилом квартале уже работают детский сад на 250 и на 350 воспитанников и школа для 1 500 учеников.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.