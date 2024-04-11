В подмосковном ЖК «Квартал Строгино» построят еще четыре дома

В Подмосковном ЖК «Квартал Строгино» городского округа Красногорск построят еще четыре дома, суммарно на 748 квартир.

Министерством жилищной политики выдано разрешение на строительство третьей очереди девелоперу. Реализация проекта запланирована на четвертый квартал 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Третья очередь строительства представлена двумя 24-этажными и двумя 12-этажными корпусами. В домах запроектированы квартиры площадью от 27,5 до 75,7 кв. метров. Среди доступных планировок — от студий до четырехкомнатных квартир, в основном евро-формата. Планировочные решения созданы с учетом комфортного проживания: присутствуют варианты с просторными коридорами для хранения вещей, постирочными и гардеробными. Все собственники получат квартиры с готовой отделкой и установленной сантехникой. При желании можно полностью меблировать квартиру или купить отдельные элементы интерьера. Опция будет включена в ипотечный платеж.

Возле домов оборудуют площадки для детей разных возрастов, места для тихого отдыха, спортивные площадки, велопарковки и велодорожки. Безопасность обеспечит закрытый двор и круглосуточное видеонаблюдение. Точкой притяжения для жителей всего квартала станет прогулочный бульвар с плейхабом. Для парковки машин автовладельцы смогут использовать подземный паркинг на 311 мест с доступом из лифтового холла на минус первом этаже или наземные парковки на 135 машино-мест.

Жилой комплекс «Квартал Строгино» возводится в ближайшем Подмосковье, рядом с престижным районом северо-западного округа Москвы. Недалеко от проекта находятся две станции метро — «Строгино» и «Мякинино». В пешей доступности планируется строительство станции «Липовая роща» — она откроется в 5 минутах ходьбы от комплекса.

В ходе реализации проекта на участке площадью 20,7 га в четыре этапа создадут современный жилой квартал с благоустроенной территорией, общественно-деловой зоной и объектами социальной инфраструктуры. В том числе предусмотрено строительство двух детских садов в общей сложности на 425 мест, школы на 1 100 мест и поликлиники для детей и взрослых с постом скорой помощи.

Прогуляться и отдохнуть на свежем воздухе жители смогут в Ромашковском лесу, заповеднике «Серебряный бор» или на благоустроенном пляже Живописной бухты. Интересно провести досуг можно будет и в общественном центре квартала «Спутник», расположенном по соседству. Там появятся кафе, магазины, сенсорный сад и спортивный комплекс — пространство откроется уже в этом году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.