В подмосковном ЖК «Кембридж» ввели в эксплуатацию 16 таунхаусов

Коттеджный малоэтажный поселок «Кембридж» с собственной инфраструктурой строят в Истре — на территории возвели 16 новых домов. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Часть новых таунхаусов расположена в деревне Красный Поселок на бульваре Английский. В проекте запланировано 7 очередей строительства. В коттеджном поселке предусмотрена собственная инфраструктура. На данный момент на территории ЖК возводится школа на 594 ученика — строительная готовность составляет 68%. В поселке уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству, есть воркаут площадка для физической подготовки подростков и любителей спорта.

ЖК «Кембридж» в Истре предлагает возможность комфортного проживания в пригороде с доступом к необходимой социальной инфраструктуре. В похожем на замок здании въездной группы расположены универмаг, салон красоты, аптека, службы бытовых услуг и семейное кафе.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.