В подмосковном ЖК «Кембридж» построят 18 новых таунхаусов

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В Истре возведут 18 новых таунхаусов — в коттеджном поселке «Кембридж». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство девелоперу проекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые дома расположены в деревне Красный Поселок. Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства с полноценной инфраструктурой.

Жилой комплекс «Кембридж» в Истре предлагает возможность комфортного проживания в пригороде с доступом к необходимой социальной инфраструктуре. В «Кембридже» работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. На данный момент на территории ЖК возводится школа на 594 ученика — строительная готовность составляет 68%.

Въездная группа выполнена в виде замка и включает универмаг, салон красоты, аптеку, службу бытовых услуг и семейное кафе.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.